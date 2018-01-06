Иногда ребенок, чтобы не ходить в школу, притворяется, что у него жар

Если ребенок простудился, домашний мир начинает кружиться возле него. Мама, папа, бабушки и дедушки то и дело трогают лобик, заваривают вкусный чай, разрешают сколько угодно играть на компьютере. И конечно же, ребенок не идет в школу.

— Забота, окружение родственников, домашнее тепло — что может быть лучше? — рассказывает врач-педиатр, сотрудник кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Степан Бегларян. — Ребенок может захотеть… болеть снова и снова. Поэтому дети нередко имитируют повышение температуры. Мнимая болезнь дарит внимание домашних и освобождает от школы. На медицинском языке это состояние называется фиктивная лихорадка. Она считается одним из самых частых вариантов синдрома Мюнхгаузена — расстройства, когда пациент симулирует симптомы, чтобы получить лечение, а в придачу — внимание и заботу, которых ему по разным причинам не хватает.

— Допустим, ребенку верят родители, но как же врачи?

— Врачи обязаны исключить причины лихорадки неясного происхождения. Бывает, доктор ищет-ищет, из-за чего у ребенка высокая температура, и не может найти. Папка истории болезни содержит десятки анализов крови, мочи, исследований на глисты, результаты КТ и МРТ. Иногда родители посещают знахарей и даже обращаются в государственные органы с требованием повлиять на врачей, особенно если находятся те, которые подозревают симуляцию. Довольно часто с этой проблемой обращаются к иммунологу. В моей практике тоже есть такие пациенты.

— Как распознать фиктивную лихорадку?

— Понаблюдать, как ребенок измеряет температуру. Чаще всего дети, сильно сжимая термометр под мышкой, создают дополнительное трение. Некоторые уникумы таким образом могут доводить показатель на градуснике до 40—42 градусов. Однажды видел 43 градуса — температуру, не соотносящуюся с жизнью! Родителям, которые хотят выяснить настоящую температуру, стоит перемерить ее, проконтролировав процесс. Пусть ребенок ляжет, поставит градусник под ту же руку (она должна находиться вдоль тела). Взрослому следует спокойно положить свою ладонь на предплечье «больного» и постоянно следить, чтобы детская рука не напрягалась.

Следует обращать внимание на косвенные признаки. Повышенная температура — это не только показатель термометра, но и покраснение, жар кожи, учащение пульса, боль в мышцах, общая слабость. Если признаков лихорадки нет, а градусник показывает высокую температуру, нужно насторожиться.

Также важно оценить скачки мнимой температуры. То у ребенка 41 градус, а через пять минут уже 37. Так не бывает: резкое падение температуры ухудшает самочувствие, вызывает головокружение и даже обморок. Если температурящий ребенок активный, признаков болезни нет, а градусник зашкаливает, то что-то не так. На слова одной мамы, что иногда температура снижается с 42 градусов до 36,8 за пять минут, ответ сына-симулянта заставил нас поневоле улыбнуться: «Нет, мама, не за пять минут — бывает и за одну».

Важно обратить внимание, что во время каникул, а также ночью температуры обычно нет. Как и за пару дней до того, как ребенок должен лечь в больницу или во время лечения в стационаре.

— Почему ребенок симулирует лихорадку?

— Основная причина — психологическая. Это игра, корни которой уходят в психологию семейного поведения. Если у ребенка проблемы в школе, возможно, есть нелады в семье, он хочет «болеть», чтобы чувствовать себя более защищенным.

— Как в таком случае поступать врачу?

— Главное — исключить симптомы реальных заболеваний (например, инфекционных или онкологических). А затем, приняв во внимание возраст ребенка, время учебного года, повторное измерение температуры (контрольное — в присутствии родителей), изучив папку с анализами, исследованиями, которые не соответствуют ни одному опасному состоянию, поговорить с родителями без ребенка. И с чистой совестью поставить диагноз — фиктивная лихорадка. Далее работать с семьей уже должен опытный психолог.