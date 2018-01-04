Отныне шоколад в Украине может быть только европейского качества

В Украине с нового года начали действовать европейские стандарты безопасности и качества продуктов питания по отношению к шоколаду и изделиям из него. Причем, в отличие от требований национальных стандартов, которые в нашей стране являются добровольными, европейские нормы обязательны для исполнения.

Отныне, как сообщили на страничке в Facebook Представительства Европейского Союза в Украине, шоколадом сможет назваться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.

В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.

Как отмечают в представительстве ЕС, новые нормы выгодны как украинским производителям, так и потребителям. В частности, первые получают доступ на рынок Евросоюза, а вторые — более качественные продукты.

Напомним, ранее швейцарские кондитеры заявили о создании четвертого вида шоколада наряду с черным, молочным и белым