Отныне шоколад в Украине может быть только европейского качества
В Украине с нового года начали действовать европейские стандарты безопасности и качества продуктов питания по отношению к шоколаду и изделиям из него. Причем, в отличие от требований национальных стандартов, которые в нашей стране являются добровольными, европейские нормы обязательны для исполнения.
Отныне, как сообщили на страничке в Facebook Представительства Европейского Союза в Украине, шоколадом сможет назваться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.
В молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.
Как отмечают в представительстве ЕС, новые нормы выгодны как украинским производителям, так и потребителям. В частности, первые получают доступ на рынок Евросоюза, а вторые — более качественные продукты.
Напомним, ранее швейцарские кондитеры заявили о создании четвертого вида шоколада наряду с черным, молочным и белым
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”