В 2018 году украинский лоукост запустит чартерные рейсы из Харькова

В 2018 году украинская авиакомпания SkyUP открывает сезонные чартерные рейсы из международного аэропорта «Харьков» — в Барселону (Испания), Римини (Италия) и Ларнаку (Кипр). Информация об этом размещена в Facebook Международного аэропорта «Харьков».

Дата открытия рейсов пока на уточняется.

Кроме того, анонсировано открытие новых рейсов авиакомпании Wizz Air из Харькова — в Катовице (Польша) и Дортмунд (Германия), которые будут осуществляться с апреля и июня 2018 года соответственно.

Напомним, авиакомпания SkyUP начнет осуществлять чартерные перевозки, а также регулярные рейсы в лоукост-сегменте весной 2018 года.

Фото Facebook/hrk.aero

