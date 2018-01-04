В 2018 году украинский лоукост запустит чартерные рейсы из Харькова
В 2018 году украинская авиакомпания SkyUP открывает сезонные чартерные рейсы из международного аэропорта «Харьков» — в Барселону (Испания), Римини (Италия) и Ларнаку (Кипр). Информация об этом размещена в Facebook Международного аэропорта «Харьков».
Дата открытия рейсов пока на уточняется.
Кроме того, анонсировано открытие новых рейсов авиакомпании Wizz Air из Харькова — в Катовице (Польша) и Дортмунд (Германия), которые будут осуществляться с апреля и июня 2018 года соответственно.
Напомним, авиакомпания SkyUP начнет осуществлять чартерные перевозки, а также регулярные рейсы в лоукост-сегменте весной 2018 года.
Фото Facebook/hrk.aero
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