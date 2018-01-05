Только двум из пяти малолеток, до полусмерти избивших студента под Киевом, инкриминируют разбой

Как сообщали «ФАКТЫ», пятеро детей 11−14 лет в поселке Глеваха под Киевом напали на возвращавшегося после встречи Нового года студента, жителя соседнего села. Его били ногами и битой, прыгали на голове и, когда парень перестал подавать признаки жизни, ограбили и убежали. К счастью, потерпевший выжил и смог за несколько часов добраться до своего двора, где его — окровавленного и без сознания — нашли родители.

Благодаря активности Наталии Ибрагимовой, матери пострадавшего студента НАУ Руслана, и помощи местных жителей, полиция уже на следующий день нашла предполагаемых подозреваемых. Их действия были квалифицированы как хулиганство. Но прокуратура настояла на переквалификации их по признакам разбоя группой лиц по предварительному сговору, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Хоменко. Орудия преступления изъяты, назначен ряд экспертиз, а расследование поставлено на особый контроль прокуратуры.

По показаниям подростков, один из них предложил перекрыть дорогу проходящему парню и не пропускать его. Все согласились. Но когда его повалили на тротуар и начали избивать, чтобы ограбить, двое ребят убежали.

В пятницу, 5 января, двум избивавшим, которым уже исполнилось 14 лет, было объявлено подозрение в разбое. Правоохранители будут ходатайствовать о взятии их под стражу. Их товарищ по малолетству не может нести уголовную ответственность, поэтому по делу будет проходить как «лицо, совершившее общественно опасное деяние». После завершения досудебного следствия обвинение будет просить суд о применении к нему мер воспитательного характера (от предупреждения и до трех лет спецшколы или училища).

Такие же воспитательные меры грозят двум не достигшим 14-летия подросткам, которые не принимали участия в избиении. В их отношении открыто уголовное производство по факту группового хулиганства.

Родители троих из нападавших неоднократно привлекались к админответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. И, как отмечают в прокуратуре, должностные лица службы по делам детей Васильковской райадминистрации не приняли меры по установлению опеки над одним из детей. Поэтому по факту служебной халатности должностных лиц районной службы по делам детей открыто уголовное производство.

По данным источника «ФАКТОВ», речь идет именно о мальчике, который бил Руслана битой и прыгал у него на голове и которому нельзя предъявить обвинение: на момент совершения преступления ему полмесяца не хватало до 14-летия. Он давно стоит на учете в службе по делам детей как лишенный родительской опеки. Его мать-наркоманку несколько лет назад по заявлению бабушки суд лишил родительских прав. Опеку передали бабушке, но она умерла прошлой осенью.

Нынешний же руководитель службы по делам детей не передала его официально другим опекунам и не направила в центр социальной реабилитации, где ребенка должны были обеспечить едой, одеждой и воспитанием. Мальчика устроили на временное пребывание у его деда-алкоголика, который не имеет ни пенсии, ни заработка. И социальная помощь, которая выдается опекунам на детей, ему тоже не положена. В результате ни дед, ни внук не могли купить ни поесть, ни покурить-выпить, как они любят, и жили чем бог пошлет. Или — что внук разбоем добудет?

Ирония судьбы еще и в том, что не так давно эту службу по делам детей возглавляла мать избитого студента Наталия Ибрагимова. Но полтора года назад ее уволили. Как рассказала женщина «ФАКТАМ», причиной послужил ее отказ использовать деньги, предназначенные для адресной помощи подопечным, не по назначению — на выборы. Уже есть решение суда первой инстанции о незаконности увольнения, и сейчас идут дальнейшие судебные разбирательства по восстановлению Ибрагимовой в должности.

И старшим из нападавших, на которого поступали жалобы из школы, несколько лет назад она уже занималась. Тогда родители мальчика перевели его в другую школу. А во время следственных действий Наталия встретила его отца. «Вы его тогда от детдома спасли, а тут видите, как сложилось», — только и сказал мужчина.