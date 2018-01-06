Австралийская телезвезда потеряла юбку в прямом эфире (фото, видео)

Вечер 5 января выдался на британском телевидении веселеньким. Десятки тысяч зрителей стали свидетелями скандального конфуза, следя в прямом эфире за стартом очередного сезона популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother. Это разновидность «Большого брата», в котором участвуют знаменитости.

Одной из них стала австралийская актриса Кортни Экт. Ее настоящее имя Шейн Гильберто Дженеко. 35-летняя телезвезда является победительницей австралийского реалити-шоу RuPaul’s Drag Race.

И вот в момент, когда Кортни Экт представляли в первом эфире Celebrity Big Brother, с нее внезапно слетела юбка! Оказалось, что дама не является поклонницей нижнего белья. Зрители увидели ее в первозданной красоте.

Многих это зрелище, мягко говоря, шокировало. Британские и австралийские пользователи соцсетей оставили гневные комментарии. Они обвинили создателей шоу в безвкусице, дешевых трюках, обмане. Люди уверены, что конфуз с юбкой был подстроен для повышения рейтинга Celebrity Big Brother.