Профессор Лебединский: «Моя фобия - это русская ненависть»

Российский музыкант Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, планирующий получить вид на жительство в Украине, сообщил о том, что в России его включили в список «главных русофобов». Об этом он написал в «Фейсбуке».

«Меня включили в список ста главных русофобов — 2017. Это мило, там в большинстве своем очень достойная компания собралась, я не против… И да, у меня фобия: я боюсь „русского“ воинственного еб… ства, безбашенности, жлобства, русских ярых мошенников и лгунов, русского раболепия, предательства, наплевательства на все живое, российской агрессии во все стороны, непредсказуемого выпендрежа, смешанного с вечным плебейством. Но самое главное, что вызывает у меня фобию к российскому „духу“, — это русская ненависть. Ненависть к тем, кто очень беден или очень богат, ненависть к чужим заслугам, к чужому счастью и цивилизации, к чужим талантам, готовность и желание уничтожить все то, чего они сами не могут и не умеют. Ведь гораздо легче ненавидеть американцев, англичан или французов, чем придумать и произвести „Кадиллак“, „Роллс-Ройс“ или „Пежо“. Ненависть с завистью распространяется даже на малюсенькую Финляндию — за вкусное масло, за чистый бензин, за Nokia, за Genelec, за чемпионов „Формулы 1“… Потому что сами ни хрена не умеем и ничему не учимся…» — написал Алексей Лебединский.

Музыкант подчеркнул, что его русофобия — это боязнь именно российской ненависти, которая распространяется на всех тех, кто, по его словам, действительно любит и переживает за Россию и хочет что-то изменить к лучшему.

«И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас — русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия — обезьяна с гранатой. Потому что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан — у параноика и преступника, ракеты и танки — под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает кому. Везде бардак, неразбериха, хаос и непредсказуемость глупых, завистливых, жадных и пьяных людей, в руках у которых оружие массового уничтожения. И тот, кто сейчас не русофоб, — просто блаженный идиот без инстинкта самосохранения», — отметил Алексей Лебединский.

Ранее российский музыкант рассказал в интервью «ФАКТАМ» о сумасбродстве и вранье Путина, чиновничьем беспределе в РФ и кремлевской пропаганде.