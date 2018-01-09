Пункт пропуска «Станица Луганская» изменил режим работы
Как информирует Станично-Луганская районная госадминистрация, контрольный пункт въезда — выезда (КПВВ) «Станица Луганская» переходит на новый график работы.
Со среды, 10 января, пропуск людей через линию разграничения будет осуществляться с 7−00 до 17−00.
«В связи с изменениями просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО», — предупреждают в райгосадминистрации.
Ранее пограничники констатировали увеличение нагрузки на КПВВ на линии разграничения
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