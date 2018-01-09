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Пункт пропуска «Станица Луганская» изменил режим работы

Пункт пропуска «Станица Луганская» изменил режим работы

Инф. «ФАКТОВ»

09.01.2018 17:16 493

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Как информирует Станично-Луганская районная госадминистрация, контрольный пункт въезда — выезда (КПВВ) «Станица Луганская» переходит на новый график работы.

Со среды, 10 января, пропуск людей через линию разграничения будет осуществляться с 7−00 до 17−00.

«В связи с изменениями просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО», — предупреждают в райгосадминистрации.

Ранее пограничники констатировали увеличение нагрузки на КПВВ на линии разграничения

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