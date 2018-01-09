Введение ограничений на беспошлинный ввоз товаров: активисты будут блокировать границу с Польшей

Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупредило перевозчиков о возможном блокировании с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей «Рава-Русская — Гребенне», «Краковец — Корчова» и «Шегини — Медыка». Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

К блокированию указанных автодорог решили прибегнуть активисты, которые хотят привлечь внимание к вступившим в силу с 1 января текущего года изменениям в налогообложении товаров, которые граждане Украины перемещают через границу.

В связи с этим руководство Львовской таможни обратилось к гражданам, планирующим поездки за границу, принять такую возможность во внимание и следить за информацией на странице ГУ ГФС во Львовской области.

Одновременно в ГФС напомнили инициаторам акции, что блокирование автодорог является незаконным и проводить акции протеста в другой форме.

Напомним, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу уже 1 января 2018 года.

