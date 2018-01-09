Кроме Джамалы и Данилко, выбирать участника "Евровидения-2018" будет продюсер ONUKA Евгений Филатов

Телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ определились с полным составом жюри Национального отбора на «Евровидение-2018», которое пройдет в мае нынешнего года в Португалии. Вместе с Джамалой и Андреем Данилко место за судейским столом займет композитор, основатель групп The Maneken и ONUKA Евгений Филатов. Среди полуфиналистов Национального отбора-2018 новый судья ожидает увидеть в первую очередь молодых амбициозных артистов.

— В последние несколько лет в Украине развивается новая интересная музыка, — сказал Евгений «ФАКТАМ». — Поэтому на конкурс я возлагаю большие надежды. Надеюсь, он откроет новых первоклассных артистов.

Музыкальным продюсером Нацотбора стал известный украинский композитор Руслан Квинта. Прямые эфиры отбора пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля) и финал (24 февраля). Победитель представит Украину на 63-м песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне.

О своем желании попробовать силы на Национальном отборе уже заявили прошлогодние участники: Tayanna, Melovin и группа «Маунтен бриз», продюсером которой является Андрей Данилко.

— Я хочу, чтобы Украину на «Евровидении-2018» представляли молодые музыканты, — заявил Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin.

На прошлогоднем отборе ему не хватило всего несколько зрительских голосов, чтобы опередить группу «О.Торвальд».

Напомним, что создатель Верки Сердючки, известный артист и композитор Андрей Данилко, в третий раз будет выбирать представителя Украины на «Евровидение».