Освобожденного из плена ученого Козловского взяли на работу в Национальную академию наук

Национальная академия наук Украины (НАНУ) решила ввести должность старшего научного сотрудника для освобожденного из плена ученого-религиоведа Игоря Козловского в Отделении религиоведения Института философии НАНУ. Ожидается, что он приступит к работе уже с 1 февраля 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Отделения религиоведения Института философии Людмила Филипович.

«Из плена освобожден наш коллега — кандидат исторических наук Игорь Анатольевич Козловский. С 1 февраля он будет старшим научным сотрудником нашего отделения. Очень много людей и организаций приложили усилия для того, чтобы освободить этого известного ученого. И мы рады, что будем работать вместе с ним», — цитирует заявление Филипович Укринформ. .

Вместе с тем она признала, что официального заявления от самого Козловского еще не поступало.

«Как только мы узнали, что Игоря Анатольевича 27 декабря освобождают, 28-го наш руководитель Анатолий Колодный (заместитель директора Института философии НАНУ, руководитель Отделения религиоведения) написал представление на имя президента НАНУ Бориса Патона с просьбой ввести в наше штатное расписания должность старшего научного сотрудника и зачислить Козловского на эту должность. Мы даже не спрашивали его согласия. Патон дал такое согласие», — рассказала ученый.

По ее словам, в перспективе НАНУ намерена содействовать в решении жилищной проблемы семьи Козловских.

Напомним, сразу же после освобождения из плена ученый рассказал журналистам, что готов снова вернуться к научной работе и преподаванию. Он также не исключил, что когда-нибудь ему удастся снова преподавать и в Донецке.

В интервью «ФАКТАМ» он также сообщил, что получил много предложений о работе, но он решил продолжить научную деятельность.