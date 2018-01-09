Вспышка кори: заболеваемость в 2017 году возросла в 43 раза по сравнению с 2016 годом
Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины оценивает рост заболеваемости корью в стране за 11 месяцев 2017 года в 43 раза по сравнению с 2016 годом. Всего за этот период в стране было зафиксировано 3382 случая заболевания. Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что рост заболеваемости происходит преимущественно за счет детского населения, ведь 2558 случаев кори (75,6%) зарегистрировано именно у детей.
По состоянию на 29 декабря 2017 года в Украине было зарегистрировано 102 вспышки кори в 16 регионах страны. В частности, в Киеве в городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 инфицированных детей, из которых 12 пациентов были госпитализированы с начала года.
Напомним, 9 января в Одессе из-за вспышки кори на неделю продлили школьные каникулы, а в Киеве в распространении заболевания заподозрили цирк.
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