Полиция заявляет о снижение количества тяжких преступлений

В МВД сообщили, что первая неделя нового года является самой спокойной за последние пять лет. В частности, речь идет об уменьшении совершенных тяжких преступлений — умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей и краж.

«Кроме этого, фиксируется меньше случаев нанесениях тяжких телесных повреждений и угона транспорта. Так, в этом году зафиксировано 57 случаев нанесения тяжелых телесных повреждений против 106 таких преступлений в 2014 году», — сообщают в ведомстве.