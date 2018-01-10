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Полиция заявляет о снижение количества тяжких преступлений

Полиция заявляет о снижение количества тяжких преступлений

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 18:11 19

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В МВД сообщили, что первая неделя нового года является самой спокойной за последние пять лет. В частности, речь идет об уменьшении совершенных тяжких преступлений — умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей и краж.

«Кроме этого, фиксируется меньше случаев нанесениях тяжких телесных повреждений и угона транспорта. Так, в этом году зафиксировано 57 случаев нанесения тяжелых телесных повреждений против 106 таких преступлений в 2014 году», — сообщают в ведомстве.


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