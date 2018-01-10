Взяла заказ и не вернулась: в Черкассах пропала женщина-таксист

В Черкассах пропала 40-летняя Ирина Чуприна. Женщина работала таксистом, ездила на белом Mercedes Vito. Вечером 7 декабря женщина взяла заказ — должна была везти клиента в Смелу (в 30 километрах от Черкасс). В Черкассы Ирина уже не вернулась и с тех пор не выходила на связь.

- Утром 8 января на Смелянской трассе нашли ее машину, — рассказала «ФАКТАМ» подруга пропавшей женщины Ирина. — В салоне была кровь. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 8 января в 6 часов утра на улицу Сурикова на машине Ирины приехали совсем другие люди. За рулем был какой-то мужчина, на пассажирском сидении девушка. Они впопыхах что-то складывали, а потом ушли. Машину бросили.

Мобильный телефон Иры нашли недалеко от Смелы возле озера. Озеро глубокое, рядом карьер. Полиция предполагает, что Иру нужно искать там… Из того, что удалось установить, понятно одно: Ира взяла заказ и поехала в Смелу. Там что-то произошло, и из Смелы на ее автомобиле вернулся какой-то мужчина. Хочется верить в лучшее, но, похоже, произошло что-то страшное.

- Когда вы разговаривали с Ириной последний раз?

- 7 января около 18:45. Мы разговаривали по телефону. Ира сказала: «С работой неважно, стану на рулетку». Стать на рулетку — это когда контора, в которой ты работаешь, ищет тебе заказы по интернету. Ира проработала в такси лет 15. Из них три года работала в Киеве. Она в основном брала ночные заказы — говорила, что это выгоднее. Днем обычно отсыпалась. Когда утром 8 января мне позвонил ее брат и сказал, что Ира не отвечает на звонки, я решила, что она отдыхает. Но дома ее не оказалось… У Иры есть 19-летняя дочь, брат. Сейчас из Кривого Рога приехала ее мама. Все очень напуганы. Мы просим полицию усилить поиски. Проверить в конце-концов то озеро. Нам пообещали сделать это еще вчера, но заявка на водолазов поступила всего несколько часов назад.

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