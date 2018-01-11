Кремлевский пропагандист заявил, что Немцова застрелили сотрудники СБУ

Известный своей неадекватностью и проявлением безграничной любви к Путину бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков после новогодних праздников разразился рядом постов в «Фейсбуке», посвященных решению городских властей Вашингтона о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова. Официальное переименование состоится 27 февраля, в третью годовщину гибели политика.

Эта новость вызвала волну гнева так называемых «русских патриотов».

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил принять ответные меры и изменить адрес американского посольства в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1, в честь навязчивой внешней политики США». Отреагировали на решение Вашингтона и власти российской столицы. Сотрудники «Гормоста» вместе с «людьми в штатском» разгромили народный мемориал Немцова на Замоскворецком мосту, зачистив его от цветов и отобрав личные вещи у двух активистов, дежуривших на месте убийства оппозиционного политика.

Свою лепту в происходящее внес и Сергей Марков, который еще в далеком 2007 году заявил, что «личность Владимира Путина важнее для общества, чем институты государства». Политолог призвал не переименовывать Новинский бульвар, где находится посольство США, а «начать публично говорить, что СБУ может быть причастно к убийству Немцова».

«Что СБУ может быть объявлена террористической организацией. А ЦРУ США, кстати, активно сотрудничают с СБУ. Цель убийства Немцова — свалить это убийство на Кремль, чтобы была новая волна санкций, чтобы отомстить Кремлю за Крым и за Донбасс… То есть в ответ на площадь Немцова надо прямо обвинить СБУ в его убийстве, а киевский репрессивный режим — в том, что он проводит политику государственного терроризма», — написал в «Фейсбуке» Сергей Марков.

Через час, надо полагать, после похода в гастроном, кремлевский пропагандист приступил к выполнению собственных рекомендаций. Сергей Марков опубликовал в «Фейсбуке» пост следующего содержания:

«США. Площадь Немцова в Вашингтоне — это хорошо, а не плохо. Борис Немцов, российский политик, вице-премьер, яркий человек и патриот. А убит Немцов был не российскими властями, а террористической организацией СБУ или связанными с киевским режимом неонацистами-бандеровцами, с целью свалить это убийство на российские власти. Все эти террористы еще и поддерживаются властями США. Но об этом надо прямо сказать».

Впрочем, судя по всему, Сергею Маркову собственная публикация показалась малоубедительной и политолог незамедлительно разразился новым текстом:

«США. Немцов был убит именно СБУ или неонацистами „Азова“, а не ЦРУ, потому что ЦРУ не может убить проамериканского высокопоставленного политика, личного знакомого президентов США. Просто бюрократически это невозможно. Но ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова, потому что ЦРУ поддерживает и СБУ, и неонацистов „Азова“, зная, что они активно используют террористические методы».

Пользователи соцсетей по достоинству оценили пропагандистские потуги Маркова, оставив под его постами такие комментарии:

«Сергей Александрович, хватит принимать запрещенные препараты»

«А я думал, почему Геремеева (адвокаты Немцова считают бывшего заместителя командира чеченского батальона „Север“ Руслана Геремеева организатором убийства оппозиционера. — Авт.) не могут допросить в Чечне? А у него СБУшная крыша. Ясно-понятно»

«СБУ еще и Крым захватила, и деньги из бюджета Ролдугину в виолончель украло».

«Дядя Сережа, ты ду**к»

«Агенты СБУ в тот день снег на мосту чистили — подрабатывали бульдозеристами в Мосдорхозе по причине регулярных невыплат зарплаты»

«Осужденные за убийство Бориса Ефимовича уроженцы Чечни и бойцы МВД — агенты СБУ? Сергей, я верно Вас понял?»

«Борис Немцов сделал украинским гастарбайтерам замечание за плохое качество снегоуборочных работ — трактористы из СБУ начали стрелять на поражение в Немцова… А Кеннеди тоже СБУ и неонацисты «Азова»?

«Нацисты „Азова“ и СБУ на Москворецком мосту — это сильно. Вы немного опередили события»

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнителем убийства, по материалам следствия, был чеченец Заур Дадаев, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Их приговорили к разным срокам лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевсовете поддержали инициативу мэра столицы Виталия Кличко назвать сквер, расположенный на углу улицы Сурикова, что возле российского посольства, именем Бориса Немцова.