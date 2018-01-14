Жестокий зять: в Крыму мужчина облил растворителем и поджег свою семью

В оккупированном Россией Крыму полиция задержала жителя Симферополя, который в состоянии алкогольного опьянения облил свою супругу, дочь и тещу химическим растворителем, а затем поджог. Об этом сообщает издание «МК».

Женщину доставили в больницу с многочисленными ожогами различной степени. 77-летняя теща подала заявление в полицию на жестокого зятя.

«В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило сообщение от 77-летней местной жительницы о том, что ее зять, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил тело и одежду своей супруги, ее дочери и ее самой химическим растворителем, после чего поджег», — говорится в сообщении.

Более 30% тела 47-летней пострадавшей покрыто ожогами 1-ой, 2-ой и 3-е степени. У женщины обожжены дыхательные пути, конечности и туловище. Ее агрессивный муж задержан по месту проживания. Ранее преступник был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение здоровью жены.

Ранее сообщалось о том, что на одном из Британских островов сожгли заживо волонтера, помогавшего украинским военным. Его украинские друзья утверждают, что последнее время он получал угрозы и начал серьезно опасаться за свою жизнь.