Появилось видео ночных учений ВСУ
Опубликована видеозапись ночных военных учений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (93 ОМБр, в/ч А1302).
Видео размещено на странице подразделения в Facebook.
«Ночные стрельбы — это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище», — подписали видео в 93-й ОМБр.
Отметим, 93-я ОМБр дислоцируется в поселке Черкасское Днепропетровской области.
Во время военных действий на Донбассе бригада участвовала в боях и освободила ряд населенных пунктов: Селидово, Украинск, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Пески, Авдеевка, Крымское (Бахмутская трасса).
Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО констатирывали, что после объявления новогодне-рождественского перемирия враг не прекращает обстрелы.
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