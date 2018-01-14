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Появилось видео ночных учений ВСУ

Появилось видео ночных учений ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 11:23 183

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Опубликована видеозапись ночных военных учений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (93 ОМБр, в/ч А1302).

Видео размещено на странице подразделения в Facebook.

«Ночные стрельбы — это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище», — подписали видео в 93-й ОМБр.

Отметим, 93-я ОМБр дислоцируется в поселке Черкасское Днепропетровской области.

Во время военных действий на Донбассе бригада участвовала в боях и освободила ряд населенных пунктов: Селидово, Украинск, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Пески, Авдеевка, Крымское (Бахмутская трасса).

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО констатирывали, что после объявления новогодне-рождественского перемирия враг не прекращает обстрелы.

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