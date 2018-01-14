В Сумах мужчина устроил стрельбу в магазине
В Сумах в ночь на воскресенье, 14 января, в одном из магазинов произошла стрельба.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
«Патрулируя улицу, возле одного из магазинов инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Блюстители порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, вблизи магазина, выбежали двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом», — говорится в сообщении.
Полицейские скомандовали всем остановиться, в этот момент один из мужчин бросился бежать, а гражданин со стулом в руках рассказал, что беглец только что стрелял в него и его товарища.
По предварительным данным, в магазине между задержанным и компанией людей возник конфликт, который закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.
В результате стрельбы 31-летний и 49-летний мужчины получили телесные повреждения.
Напомним, ранее в ночь на субботу, 13 января, в столичном парке Кристерова горка пьяная компания на автомобиле ВАЗ устроила стрельбу.
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