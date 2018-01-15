Долгополов победно стартовал на Australian Open (видео)

Сильнейший теннисист Украины Александр Долгополов, занимающий 37-е место в мировом рейтинге, с победы начал выступления на стартовавшем сегодня первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии. В первом раунде состязаний, проходящих на кортах Мельбурна (общий призовой фонд -- 55 миллионов австралийских долларов), 29-летний киевлянин обыграл 448-ю ракетку мира австрийца Андреаса Хайдер-Маурера - 7:6(3), 6:3, 6:4.

Выход во второй круг Australian Open принес украинцу 90 тысяч австралийских долларов (71,5 тысячи в американской валюте). В следующем раунде Долгополов встретится с австралийцем Мэттью Эбденом (78-й в мире), который на старте турнира обыграл 16-ю ракетку мира американца Джона Изнера — 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.

Добавлю, что Долгополов и Эбден ранее между собой не встречались.

Напомню, что украинская теннисистка Марта Костюк станет самой молодой участницей Australian Open.

