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В штабе АТО рассказал об обстреле на Донецком направлении

В штабе АТО рассказали об обстреле на Донецком направлении

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 19:20 41

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в понедельник, 15 января, напряженность вдоль линии разграничения ослабла, однако по вине российско-оккупационных войск полного соблюдения перемирия достичь не удалось.

С начала суток был зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных Сил Украины. Так, на Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки. Украинские военнослужащие на провокации противника не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО были ранены двое украинских бойцов.

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