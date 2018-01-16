Tesla заинтересовалась первым в мире производственным 3D-принтером из Украины
Украинская фабрика 3D-печати Kwambio презентовала первый в мире производственный 3D-принтер для керамики, разработанный в Одессе, которым уже заинтересовались в автомобильной компании Илона Маска Tesla, сообщает ТСН.
Презентация состоялась в январе на самой крупной выставке электроники в Лас Вегасе-- CES 2018. Там украинцы получили несколько предложений о сотрудничестве от известных мировых компаний.
«Lockheed Martin (производитель военной техники по заказам Пентагона в основном в сфере авиации, аэрокосмической сфере) заинтересовались нашим принтером для печати прототипов металлических изделий для испытаний», — сообщил совладелец фабрики Владимир Усов. А в компании Tesla, по его словам, заинтересовалась украинским принтером для изготовления автомобильных деталей.
Ранее сообщалось, что Илон Маск решил отправить к Марсу электромобиль Tesla Roadster.
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