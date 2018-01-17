Свитолина вышла в третий круг Australian Open, где встретится с Костюк

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, располагающаяся на четвертом месте в мировом рейтинге, не без труда вышла в третий круг первого в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде соревнований 23-летней одесситке понадобились два часа 14 минут и три сета для победы над 59-й ракеткой мира Катериной Синяковой из Чехии. Свитолина уступила сопернице в первом сете, однако взяла верх в двух последующих, отпраздновав итоговый успех - 4:6, 6:2, 6:1.

Отмечу, что благодаря сегодняшней победе над Синяковой, Элина Свитолина повторила свое лучшее достижение на Australian Open, в четвертый раз в карьере выйдя в третий круг соревнований (одесситка добивалась подобного успеха в 2014-м, 2015-м и 2017 годах). К слову, Открытый чемпионат Австралии является единственным из турниров «Большого шлема», где Элине пока не удавалось выйти во вторую неделю соревнований.

Выход в третий круг Australian Open принес Свитолиной 142,5 тысячи австралийских долларов (113,8 тысячи в американской валюте). Следующей соперницей одесситки на пути к титулу станет ее соотечественница Марта Костюк, ставшая сегодня самой молодой участницей третьего круга турниров «Большого шлема» за последние почти 20 лет.

Ранее выход в третий круг турнира также оформила Катерина Бондаренко.