Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине 17-18 января
Украину накрыл мощный циклон, 17−18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сильные и очень сильные снегопады ожидаются на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.
Кроме того, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются сильный дождь с переходом в снег.
На всей территории страны, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях — до 28 м/с, на дорогах Украины гололедица.
В Киеве ожидаются сильный мокрый снег, усиление ветра до 15−18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.
Напомним, 16 января из-за ухудшения погодных условий въезд большегрузного транспорта был закрыт в Одессу. Также были отменены полеты в Одесском аэропорту.
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