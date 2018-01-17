Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине 17-18 января

Украину накрыл мощный циклон, 17−18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сильные и очень сильные снегопады ожидаются на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Кроме того, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются сильный дождь с переходом в снег.

На всей территории страны, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях — до 28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

В Киеве ожидаются сильный мокрый снег, усиление ветра до 15−18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Напомним, 16 января из-за ухудшения погодных условий въезд большегрузного транспорта был закрыт в Одессу. Также были отменены полеты в Одесском аэропорту.