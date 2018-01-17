На Житомирщине четверо строителей поймали педофила на месте преступления

Этот вопиющий случай произошел в Новоград-Волынском Житомирской области. 10-летнюю девочку, которая шла в танцевальную студию, средь бела дня похитил насильник. Воспользовавшись тем, что вокруг не было людей, педофил заговорил с девочкой, предложил ей деньги, после чего схватил ее и затащил в кусты.

Девочку спасло то, что насильника заметили четверо строителей, которые работали на объекте неподалеку. Строители рассказали «ФАКТАМ» подробности произошедшего.

- Это случилось около полудня, — рассказал «ФАКТАМ» 29-летний строитель Богдан. — Мы с ребятами были на объекте, работали на крыше двухэтажного дома. Мужчина с девочкой на руках шел по тропинке. Вокруг трава, камыши, слякоть… Мы сначала решили, что это отец переносит девочку через дорогу, чтобы она не испачкалась. Ребенок не кричал и не пытался вырваться. Но потом мужчина понес девочку в кусты.

- Завел ребенка в кусты и… пропал, — говорит еще один строитель Сергей. — Мы подождали несколько минут: вдруг девочка просто захотела в туалет? Но никто не выходил. Понимая, что здесь что-то не то, мы с ребятами решили пойти и посмотреть, что там происходит. А вдруг этот мужчина был пьян и упал вместе с ребенком? Или что-то еще хуже…

- Когда мы подбежали, этот негодяй уже лежал на ребенке со спущенными штанами! — рассказывает Богдан. — А девочка плакала: «Забери свои деньги! Я домой хочу!» Я закричал: «Что ты творишь?!» и набросился на него. Хоть он и сопротивлялся, я смог оттащить его от ребенка. Перепуганная девочка, подтянув рейтузы, бросилась бежать. Преступник тоже попытался убежать. Вырывался, ударил меня по лицу. Но мы с ребятами смогли его задержать.

- Мне показалось, он был под воздействием каких-то препаратов, — говорит Сергей. — Говорил что-то неразборчивое, глаза стеклянные… Мы попытались остановить девочку: а если она, до смерти напуганная, опять попадет в беду? К счастью, ребенок нас не испугался. Когда мы ее окликнули, девочка вернулась и дала нам телефон родителей.

- Она рассказала, что обычно ходит вместе с мамой, — говорит Богдан. — Но в этот день ее мама попала в больницу — женщину забрала «скорая». Ребенок вынужден был идти на занятия сам. И тут такое… Страшно подумать, что было бы, если бы мы не заметили преступника. После того, как мы созвонились с родителями девочки, приехали ее отец и брат. Они были в шоке.

- Когда девочка немного пришла в себя, она даже поблагодарила нас за помощь, — говорит Сергей. — Преступника мы держали до приезда сотрудников полиции. Когда передавали его полицейским, выяснилось, что этот человек уже был судим за кражи. Ему всего 26 лет.

В полиции строителей называют героями. Руководство Новоград-Волынского отделения полиции наградило их грамотами и подарками.

— Если бы не оперативные действия этих людей, все могло бы закончиться гибелью ребенка, — говорит заместитель начальника Новоград-Волынского отдела полиции Андрей Жуковский. — Злоумышленник, которого они помогли задержать, уже арестован.