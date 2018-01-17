На Львовщине за сутки замерзли насмерть четыре человека

На Львовщине за прошедшие сутки от переохлаждения умерли четыре человека.

Как сообщили «ФАКТАМ» в департаменте гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, 16 января в Дрогобычском районе в селе Опака на улице было найдено тело 25-летнего местного жителя, а в селе Рихтичи — тело 60-летнего местного жителя. Признаков насильственной смерти не выявлено.

В городе Дрогобыч на улице Владимира Великого обнаружено тело женщины. Личность погибшей устанавливается. А в селе Угерско Самборского района в районе парка было найдено тело 43-летнего местного жителя.

Вероятная причина смерти во всех четырех случаях — переохлаждение. По информации синоптиков, вечером и ночью температура опускается до минус 5 — 10 градусов мороза.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Кременчуге на остановке едва не замерзла насмерть 14-летняя школьница.