В Николаеве мужчина пытался распилить авиабомбу (фото)

На окраине микрорайона Матвеевка в Николаеве дети нашли три боеприпаса (как позже выяснилось, два артиллерийских снаряда и авиационную бомбу). Дети сообщили об этом родителям. Узнав о находке, один из жителей микрорайона забрал боеприпасы и отнес в пункт приема металла. Там принимать такой «металлолом» отказались, отметив, что находку следует передать специалистам. Тогда мужчина принес боеприпасы домой, собираясь их распилить. Соседи, узнав о его намерении, позвонили в полицию и управление ГСЧС.

- На место происшествия выехала опергруппа полиции, которая изъяла боеприпасы, — сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк. — Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения все боеприпасы (2 артиллерийских снаряда калибром 122 и 150 мм и авиационная бомба АО-25 времен Второй мировой войны) были вывезены в безопасное место и уничтожены путем контролируемого подрыва на открытой территории за чертой города Николаева.

Полицейским и спасателям удалось предотвратить трагедию

Сотрудники ГСЧС предупреждают При обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, категорически запрещается: касаться или передвигать его;

заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

оказывать на предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

пытаться самостоятельно обезвредить находку;

разбирать взрывоопасный предмет; Об опасной находке необходимо сразу сообщить по номерам экстренных служб «101» или «102».

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