Чиновников на местах предупредили, чтобы даже не пытались бежать из своих регионов

Главы областных и районных государственных администраций, а также представители местного самоуправления обязаны лично координировать борьбу с непогодой. Об этом на заседании штаба Государственной службы по чрезвычайными ситуациям заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«В условиях чрезвычайных ситуаций все должны помнить три главные вещи: обеспечение безопасности людей, четкая координация действий и мобилизация ресурсов, а также личная ответственность руководителей на местах. Главы ОГА, РГА и местного самоуправления в условиях непогоды не должны покидать территории своих областей. Преодоление последствий и оперативное реагирование — ваша прямая обязанность», — сказал чиновник.

Он напомним, что вечером 17 января ожидается ожидается ухудшение погодных условий в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

«Достаточно сложной является ситуация в южных областях, где 17−19 января ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров. Поэтому, кроме расчистки транспортных магистралей, в первую очередь должны быть задействованы все энергетические службы областей для своевременного восстановления электросетей. Также с сегодняшнего дня — перевести работу руководства департаментов ЖКХ ОГА в режим круглосуточного дежурства», — заявил вице-премьер.

Кроме того, по результатам заседания оперативного штаба Геннадий Зубко дал ряд поручений. В частности, областным государственным организациям совместно с территориальными органами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поручено:

развернуть штабы для оперативного реагирования;

проверить готовность автономных источников энергопитания на социально-значимых объектах ЖКХ, медицинских учреждениях, школах, детских садах и потенциально опасных объектах;

развернуть пункты обогрева;

в местных СМИ проинформировать о размещении и работу пунктов обогрева;

обеспечить стопроцентную готовность инженерной, специальной и снегоочистительной техники, автомобилей повышенной проходимости, передвижных электростанций, мобильных пунктов обогрева;

в случае возникновения аварий обеспечить реагирование на начальном этапе для недопущения их перерастания до уровня чрезвычайных ситуаций с масштабными последствиями.

В то же время «Укравтодору» во взаимодействии с Национальной полицией, Укртрансбезопасности, областными и Киевской городской государственными администрациями поручено:

своевременно вводить ограничения движения автомобильного транспорта для предупреждения возникновения заторов

оперативно информировать водителей и перевозчиков о введении ограничений и размещения временных стоянок для транзитного транспорта;

осуществить профилактическое обработки дорожного покрытия и уборка снега,

обеспечить дежурство патрулей для регулирования дорожного движения на время сильных снегопадов и гололеда;

обеспечить управление потоками большегрузного транспорта и их организованного пропуска;

усилить контроль за движением большегрузного транспорта на резине, которая непригодна для использования в зимний период.

Кроме того, Министерству энергетики и угольной промышленности поручено обеспечить устойчивое функционирование систем электроснабжения.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 18 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий — сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, гололед.

В связи с этим, как сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, все силы ведомства, а это 2 тыс. единиц техники и 7 тыс. человек личного состава, переведены на повышенный режим несения службы.

А премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением главам областных и районных администраций, которые не обеспечат оперативного реагирования на решение проблем, вызванных непогодой.