Стали известны имена погибших в АТО

В ходе боевых действий на Луганщине погиб 29-летний сержант Сергей Иванов -- военнослужащий 54−1 отдельной механизированной бригады, житель райцентра Новые Санжары Полтавской области. «Ему только утром в этот же день мать отправила почтой посылку» -- написала в «Фейсбук» одна из его землячек.

А «112-Украина» сообщает о гибели в Донецкой области 16 января 30-летнего бойца добровольческого корпуса «Правый сектор» Андрея Витвицкого: «Погиб боец „​​Правого сектора“ Андрей Витвицкий, позывной „Спикер“. Член движения с первых дней, участник боев на Грушевского, прошел горнило уличных столкновений 18−20 февраля 2014 года. С первых дней войны принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса. И у нас в Запорожье друг „Спикер“ отличился производительным трудом по развитию организации».

Ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в среду, 17 января, во время выполнения боевого задания на Луганском направлении вследствие подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих ВСУ и еще пятеро — боевые травмы.