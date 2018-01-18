Трагедия в Казахстане: появилось видео горящего "Икаруса" (видео)

В четверг, 18 января, в Казахстане на трассе сгорел автобус «Икарус». Погибли 52 человека. Пятеро спаслись.

Установлено, что все погибшие — граждане Узбекистана. Они ехали в Россию в надежде найти там работу.

Автобус вспыхнул во время движения. Причины устанавливаются. Есть основания считать, что имел место умышленный поджог. Не исключено, что кто-то хотел разделаться или запугать трудовых мигрантов.