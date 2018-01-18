Родственников пропавших без вести бойцов АТО призывают сдавать образцы ДНК

Гражданам Украины, родные которых считаются пропавшими без вести в результате военных действий в зоне АТО, рекомендуют сдать анализ ДНК. Об этом УНИАН заявила глава парламентского комитета Ольга Богомолец.

По ее данным, на конец декабря 2017 года в единую базу данных ДНК было внесено 866 ДНК-профилей, которые были выделены из 2117 фрагментов тел, доставленных поисковыми экспедициями из зоны боевых действий.

«Семьи, которые ищут своих родных, пропавших в зоне проведения АТО, внесли в эту базу 1533 своих профиля, чтобы можно было сопоставить данные и выяснить, есть ли среди фрагментов тел те, кого разыскивают. На конец декабря 2017 года установлены лишь 536 совпадений по базе данных. Все семьи смогли получить подтверждение смерти своего родственника и получить финансовую помощь от государства, в соответствии с действующим законодательством», — заявила депутат.

В то же время 330 профилей из единой базы данных ДНК остаются неидентифицированными, ведь есть среди них и те, кто воевали на другой стороне.

Сдать бесплатный анализ ДНК можно, обратившись в свой районный отдел полиции, где дадут соответсвующее направление.

«После получения подтверждения ДНК идентификации для граждан других стран можно будет начать официальную процедуру перезахоронения и перевозки тел, которые сегодня безымянными похоронены на военных кладбищах», — поясняет Богомолец.

По состоянию на июль 2017 года пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считались 408 граждан Украины.

Напомним, по мнению вице-спикера парламента Украины, представителя Трехсторонней контактной группы на переговорах Ирины Геращенко, для поиска пропавших без вести на Донбассе и эксгумации тел погибших необходимо создать специальную аполитичную группу, включив туда представителей Украины, РФ, ОРДЛО и волонтеров «Красного Креста».

