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отравление угарным газом

На Херсонщине трое маленьких детей насмерть отравились угарным газом

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Херсон)

18.01.2018 11:07 110

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Этот шокирующий случай произошел сегодня, 18 января, ночью в одном из сел Олешковского района.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Ирина Атаманенко, в 3 часа 50 минут в дежурную часть Олешковского отделения полиции позвонила 25-летняя женщина. Она сообщила, что только что пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей: 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 года рождения.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом в результате замыкания в электросети.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Мать детей в шоковом состоянии, она находится в больнице. По какой причине дети остались ночью одни и где была их мама, выясняется.

Ранее fakty.ua писали о том, что во Львове угарным газом отравились восемь человек. Среди пострадавших — пятеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Все они члены детской спортивной команды, приехавшие из Киева на соревнования.

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