«Из-за волков с наступлением темноты люди запираются в домах и боятся выходить на улицу»

Два десятка лесных хищников терроризируют жителей небольшого села Обиходы на Житомирщине

Жители села Обиходы уже пару недель живут в страхе. С наступлением темноты они закрываются в своих домах и до рассвета без острой необходимости не выходят на улицу. Прячут также домашний скот. Те, у кого сараи не очень крепкие, животных на ночь загоняют в хаты. Причина тому — отнюдь не чупакабра. Огромные волки, каждый весом не менее восьмидесяти килограммов, без страха заходят в село, иногда даже среди бела дня. Серые хищники пугают людей, нападают на собак и кошек, уничтожают домашнюю птицу. Родители не отпускают детей в школу, которая находится в соседнем селе за семь километров от Обиходов. Ситуация обостряется тем, что волков в этом районе отстреливать нельзя, так как рядом — Древлянский заповедник, где и прячутся звери. Вот волки и чувствуют себя вольготно.

-- Вообще-то к нам в Обиходы и в конце прошлого года заходили волки, -- говорит местная жительница Оксана Красавина. — Но вели они себя не так агрессивно, как сейчас. Видимо, приходили на разведку. Однако в последние две недели звери заметно активизировались. Каждый день происходит по несколько набегов хищников на село. Чаще все это случается с наступлением темноты. Часов в восемь вечера Обиходы словно вымирают. Все по домам сидят. Хаты не просто запираем на засов, но еще и палками двери подпираем.

Конечно, боимся! На окраине села волки разорвали всех собак. Начали с маленьких дворняжек, как бы разминаясь, входя во вкус, а потом принялись за овчарок. У соседей Копишинских была большая овчарка, килограммов под семьдесят — разодрали! Только голова и лапы остались. Причем в ту ночь никто не слышал какого-то шума во дворе. Собаки тоже не лаяли. А утром люди проснулись и увидели разорванный в клочья труп овчарки. Охотники приходили, посмотрели на следы и сказали: волки вытащили собаку из будки. Была бы она не на цепи, может, имела бы больше шансов выжить. А так — никаких.

Охотники говорят, что в село хищники заходят, как правило, по двое. Пока волки орудуют только на окраине. В центр идти опасаются. Но с каждым днем становятся все наглее.

Баба Нина Смаченко, которая живет в крайней хате, волка лично видела. Ей хоть уже и за восемьдесят, но женщина она боевая. Выводила теленка пастись в поле, как вдруг заметила, что из кустов кто-то смотрит на нее. Говорит, сначала подумала, что это собака. Хотела прогнать. Начала стучать вилами по забору, кричать. А зверь поднялся в полный рост, смотрит на старушку и не уходит. Тут баба Нина сильно испугалась, но не подала виду. Опустила глаза, чтобы не смотреть в упор на зверя (известно ведь, что хищники могут воспринять это как вызов), взяла теленка за веревку и бочком, бочком в свой двор. Волк через некоторое время исчез. Той же ночью и у бабы Нины, и еще у нескольких сельчан, хищники разорвали всех собак и котов. Мясо не ели, а просто убивали.



* Нина Смаченко встретила волка недалеко от дома, когда выводила теленка пастись в поле

-- За последние две недели у многих в Обиходах волки передушили кур, -- продолжает Оксана. -- Боимся, что скоро зверье будет и днем в селе хозяйничать.

-- А охотники в Обиходах есть?

-- У нас нельзя охотиться. Тут вторая Чернобыльская зона. К тому же заповедник рядом. Волки набег на село сделают и тут же прячутся в заповеднике, как будто знают, что для них там безопасно.

-- А сколько сейчас может быть волков в ближайших лесах?

-- Приезжали егеря из района, сказали, что, судя по следам, — пара десятков точно есть. Причем все как один очень крупные. Крупнее обычных волков. Вроде бы к нам из Чернобыля пришли. У нас тут до границы с зоной отчуждения — всего несколько километров. Но в лесу волков увидеть никому не удалось. Даже опытным охотникам. Хорошо прячутся, когда чувствуют опасность. Следы — да, есть. Сейчас на снегу их хорошо видно. Волки спокойно переходят дорогу, по которой обычно дети идут в школу в соседние Сарновичи.

Обиходы — село небольшое. Порядка семидесяти дворов и около двухсот жителей. Тут живут 19 детей, 12 из которых — школьного возраста. Раньше детишки в Сарновичи на автобусе ездили, а тут, как назло, автобус отменили. Перевозчик говорит: «Дорога у вас плохая. Пока не отремонтируют, ездить не будем». А у нас ни детского садика нет, ни почты, ни медпункта. Фельдшер раньше хотя бы раз в неделю на велосипеде приезжала. А теперь боится. Говорит, что как-то по дороге сюда волка в поле увидела. Теперь в Обиходах даже лекарства не купишь.

А с детьми что делать? Им же учиться надо. Некоторые родители отправили в первые дни после каникул детишек в школу пешком. А потом каялись, что глупость сделали. У кого был какой транспорт, поехали своих учеников забирать, чтобы детям вечером не пришлось семь километров идти, слушая волчий вой в лесу.

Спасибо прессе, которая шум подняла, и автобус начал-таки ездить. Но все равно к остановке в вечерние и утренние сумерки по одному никто не ходит. Обязательно кто-то сопровождает. И желательно, чтобы в руке топор или вилы были. Хотя не знаю, помогут ли они против волка?



* За последние две недели у многих в Обиходах волки передушили кур, разорвали собак и котов. Местные жители опасаются, что скоро зверье будет и днем в селе хозяйничать

-- В этом году у вас по селу, наверное, и колядники не ходили?

-- Местные точно не ходили. Кто же ребенка отпустит одного, если на него в любой момент может хищник напасть. А вот к Виталию Смаченко приходил один парнишка из соседнего села. Сказал, что они там про волков даже не слышали, и он рано утром прошагал по дороге целых десять километров, чтобы позасевать. Мальчика обратно на машине отвезли.

-- Обращались куда-то за помощью?

-- Ездили в райсовет. А нам говорят: пишите обращение на имя сельского головы. А что он сделает? Охотников нет. Стрелять нельзя. А волки очень хитрые — все ловушки и капканы легко обходят. Сейчас наш голова Александр Васильевич с егерем из района в лес поехали. Флажки ставят на волка. На днях, если другие охотники не подтянутся, местные мужики будут пытаться самостоятельно волков загнать в ловушки.

-- Оксана, а вы слышали про чупакабру? На Житомирщине она одно время была частым гостем.

-- К нам этот зверь, к счастью, не забредал. Но страшные истории про него слышали.

-- А как думаете, кто страшнее -- волки или чупакабра?

-- Для нас — волки страшнее чупакабры.

-- Конечно, люди напуганы, -- признается местный житель Валентин. — Иной раз работаешь во дворе, а кажется, что на тебя кто-то смотрит из кустов. Я говорил с охотниками, так они как один утверждают, что наши волки не такие, как все. Хитрее, сильнее, крупнее. Стрелять-то в лесу, понятно, нельзя — закон такой. Но иной раз ребята из района приезжали с ружьем по окрестностям побродить и следы находили — здоровенные такие, а сам волк им ни разу не попадался. Говорят, что это может быть мутант какой-то. Ведь эти волки с Чернобыля к нам пришли. Мы живем в страхе. Сейчас, когда снова пустили автобус, все сельчане повалили на Коростень продуктами и лекарствами запасаться. А-то вдруг снова транспорт ходить перестанет?

Здесь в некоторых селах, ближе к границе с Белоруссией, только по две-три хаты заселены. Вот как там людям жить? Раньше коня в телегу запрягали и ехали в магазины в соседние села. А теперь это опасно.

-- В прежние годы волки в этих местах не водились, -- говорит заведующий сектором областного управления лесоохотничьего хозяйства Роман Логвинчук. — Возможно, они мигрировали из соседних районов. Видно, что хищник матерый. Так просто к себе не подпустит. Только опытные охотники смогут его выследить. Были уже случаи, когда у егерей прямо на глазах собак раздирали. И охотники при этом ничего не могли сделать.

-- В данной ситуации мы, скорее всего, имеем дело не с обычными волками, а с так называемыми волкособаками -- помесью волка и собаки, -- считает биолог Анатолий Гузий. — Эти звери, как правило, крупнее обычных волков. У них очень мощные челюсти, острые как бритва зубы. Они хитрые, осторожные. Особенно опасны, когда сбиваются в большие стаи. Охотиться на таких хищников действительно чрезвычайно тяжело. Понимаете, у них при волчьей силе ум — как у домашнего пса. Человека волкособаки абсолютно не боятся. Потому со временем, если не принять срочных мер, без всякой опаски начнут свободно разгуливать по селу!



* Сельский голова Александр Зарицкий: «Главное, побыстрее получить разрешение на отстрел хищников, пока не произошло непоправимое»

-- Надеемся, что нам помогут, -- говорит сельский голова Александр Зарицкий. — Сейчас уже и полицию подключаем. Кроме того, из области собираются приехать лучшие охотники. Нам бы только побыстрее получить разрешение на отстрел хищников, пока не произошло непоправимое. Слава Богу, волки еще на людей не нападали. Но кто знает, что у них на уме? Спасибо представителям прессы, что не оставляете нас в беде, пишете про Обиходы. И местные власти пытаются что-то делать, чтобы нам помочь.