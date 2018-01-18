Непогода в Одесской области: электричества нет в 400 населенных пунктах, а воды — в пяти

В Одесской области из-за непогоды без электроэнергии остались 409 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

В то же время, по информации источников агентства «Интерфакс-Украина», в настоящее время количество обесточенных населенных пунктов превысило 500.

«Для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечено 80 ремонтных бригад и 92 единицы специальной техники», — отмечают в областном главке ГСЧС.

Кроме того, в связи с обесточиванием насосной станции «Жевахова гора» временно прекращено водоснабжение пяти населенных пунктов Беляевского района Одесской области и микрорайона «Большевик» Суворовского района Одессы.

Как сообщали fakty.ua, ранее в Одесской области было обесточено около 100 населенных пунктов, а из-за сильного дождя улицы Одессы превратились в реки.