Представитель президента в парламенте сообщила, когда сможет заработать Антикоррупционный суд

После принятия и подписания закона Антикоррупционный суд может заработать уже через полгода. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщет УНН.

«По практике создания Верховного суда, набор судей и процедура заняла около года и нескольких месяцев. Поскольку эта часть судебной системы небольшая, я думаю, что (для начала работы Антикоррупционного суда нужно. — Ред.) полгода. Исходя из тех же оптимистичных прогнозов, понимая, как будет проходить конкурс, как будут набирать международных экспертов, в каком виде выйдет этот закон. Поэтому я даю прогноз — полгода», — заявила Ирина Луценко.

А на своей страничке в Facebook Ирина Луценко сообщила, что следующая сессия начнется с включения законопроекта об Антикоррупционном суде в повестку дня.

«Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций. Вероятно, будет создана рабочая группа. Кстати, к этому призвал и президент — создать такую ​​группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования», — отметила народный депутат.

Как ранее сообщали fakty.ua, народные депутаты Украины отказались включить в повестку дня президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда и альтернативные законопроекты