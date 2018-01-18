Адвокат Сущенко сообщил, когда может начаться суд над украинским журналистом

Российский адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в СИЗО «Лефортово», заявил, что они не успевают до конца января ознакомиться с материалами дела.

«Мы с моим подзащитным все-таки не успеваем до конца января ознакомиться с материалами дела. Поэтому суд начнется не раньше февраля. А поскольку текущий срок ареста истекает 30 января, то будет еще одно продление ареста в Мосгорсуде. Вероятно, заседание по этому поводу состоится где-то 25−27 января», — цитирует защитника «Укринформ».

Марк Фейгин также уточнил, что в суде 18 января, кроме отклонения апелляции на продление ареста Сущенко, в очередной раз было отклонено ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленко статуса общественного защитника (официально — статус «иного лица» в команде защиты).

Как сообщали fakty.ua, Московский суд отказался освободить из-под стражи украинского журналиста, незаконно арестованного по надуманным обвинениям в шпионаже.