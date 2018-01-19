Когда обещают восстановить подачу воды в Черкассах (фото)

Непогода, которая уже несколько дней бушует на большей части Украины, вносит свои коррективы не только в передвижение транспорта по дорогам страны, но и влияет на подачу воды в дома украинцев. Именно с такой проблемой в четверг, 18 января, столкнулись жители Черкасс.

По словам руководителя пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко, причиной того, что подача воды в огромный областной центр

около полудня четверга была приостановлена, стало повреждение основной и резервной линий электропередачи, которые обеспечивают работу Днепровской водозаборной станции. Оказалось, что деревья в лесу, по которому проходит линия электропередачи, не выдержали большого количества снега и повалились на провода.

«В результате аварии на трансформаторных подстанциях город Черкассы остался без водоснабжения. На месте случившегося работают аварийные бригады „Черкассыоблэнерго“ и „Черкассыводоканал“. Пока же разработана карта подвоза воды горожанам автоцистернами. Хочу отметить, что вода, которую подвозят, артезианская, неочищенная. Поэтому безопасно использовать ее только после кипячения», — сказал Константин Проценко.

Около 20.00 18 января, несмотря на сложность работ (к обрыву было тяжело добраться), энергоснабжение насосной станции было восстановлено, начался набор воды в резервуары. После регламентных работ вода должна была пойти черкасчанам. Однако подать воду в городские сети в полном объеме не удалось.

«В пятницу, 19 января, в 5.10 произошла еще одна авария, которая остановила подачу энергии на насосную станцию. На месте случившегося работают аварийные бригады. Мы ожидаем, что вода в городе будет в течение пяти часов», — заверил утром 19 января спикер черкасской ГСЧС.

Пока же воду подвозят горожанам автоцистернами. К этому привлекли даже пожарные автомобили. Пользовали соцсетей выражают благодарность спасателям, а также засыпают их просьбами о помощи. Так, Даниил Коновалов в «Фейсбуке» написал: «Если б не Ваша помощь, город еще долго был бы без воды. Однако, у меня есть огромная просьба если это возможно, завезите воду вглубь района — ближе к военкомату — тут живут 90 процентов пенсионеров, которые просто физически не доберутся до пунктов выдачи воды».

Как сообщали ранее fakty.ua, непогода оставила без энергоснабжения рекордное количество населенных пунктов. Самой сложной ситуация, по данным Госслужбы по ЧС, остается в Одесской области, где без света остались 502 населенных пункта в том числе два больших города — Измаил и Арциз.

Фото руководителя пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко