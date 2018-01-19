Индиец поразил пользователей интернета, засунув себе под майку тысячи пчел (видео)
31-летний индиец Сук Махаммад Далал, профессиональный сборщик меда, записал впечатляющий видеоролик, стремительно набирающий популярность в интернете. На видео Далал голыми руками спокойно берет горстями тысячи пчел и засовывает их себе под майку. При этом он улыбается. Как сообщает издание The Daily Mail, Далал говорит, что за 15 лет такой работы, он приобрел иммунитет к пчелиным укусам и не чувствует боли. Однако, смотреть на это довольно страшновато.
Дала признается, что в начале своей карьеры его однажды ужалили сразу более 300 пчел, после чего он потерял сознание и потом даже подумывал бросить это занятие. Но со временем привык.
При этом обычно для человека среднего веса смертельная доза пчелиного яда составляет 0,2 грамма, что соответствует укусам 250−500 пчел. А человек с аллергией на пчелиный яд может умереть и от единственного укуса.
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