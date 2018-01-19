Венгрия блокирует участие Украины в саммите министров обороны стран НАТО

Венгрия отказывается способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Об этом заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто, сообщает Радио Свобода.

По словам министра, это связано с «нарушением Украиной» прав национальных меньшинств, а позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева до устранения «дискриминации».

При этом Сийярто, Венгрия готова к консультациям и заключения договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье.

Кроме того, венгерский чиновник обратил внимание, что Киев уже начал предварительную работу по подготовке нового закона о среднем образовании в Украине, но не провел никаких консультаций по этому поводу ни с Будапештом, ни с закарпатскими венграми не провел.

Напоминаем, Венгрия решила заблокировать евроинтеграционные устремления Украины после принятия закона Украины об образовании, вступившего в силу 28 сентября 2017 года.