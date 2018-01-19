Гонтарева готова отчитаться перед Верховной Радой, — НБУ

В Национальном банке Украины в ответ на заявления некоторых политиков о том, что главы НБУ Валерии Гонтаревой нет в стране, опубликовали фотоопровержение.

«Это — фотоответ на заявления некоторых политиканов о том, что Валерия Гонтарева находится не в Украине. В пятницу, 19 января, она ждала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и зашла в НБУ», — сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.

Как сообщали fakty.ua, президент предложил Верховной Раде сменить главу Нацбанка.