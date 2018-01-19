Британский мальчик, родившийся с мозгом наружу, отпраздновал десятилетие (фото)

В британском городе Нанитон (графство Уоркшир) отпраздновал свое десятилетие мальчик, которому врачи не давали ни единого шансы выжить.

Джейми Дэниел и его сестра-близнец Люси появились на свет в январе 2008 года. С девочкой все было в порядке. А мальчик родился с мозгом наружу. У него была черепно-мозговая грыжа — энцефалоцеле, когда через кости черепа выпячиваются оболочки мозга, а иногда, как в случае с Джейми, и его вещество. К тому же, недоношенный младенец весил всего 1,1 килограмма. Медики были настолько уверены, что он умрет в течение ближайшего часа после появления на свет, что даже отказались помещать его в отделение интенсивной терапии. Однако, ребенок выжил. Через неделю двойняшек с их матерью Линн выписали из роддома. А потом Линн обратилась в детскую больницу в Бирмингеме, где ребенку сделали операцию.

Мальчик страдает церебральным параличом. Тем не менее он ходит в школу, хотя обучение дается ему нелегко. Он любит смотреть мультфильмы и ездить верхом. Родные говорят, что Джейми счастливый, ласковый и общительный ребенок. «Я не думаю, что Джейми осознает, что отличается от других. Его не волнует, когда на него глазеют люди… Все, кто его знает, его любят», — говорит Лин Дэниел.

Ранее в Пакистане успешно прооперировали 16-месячную Асию Мангрио с аналогичным диагнозом — энцефалоцеле. Ее прозвали «девочкой со слоновьим хоботом».

Джейми, Люси и Линн