Итальянка оставила солидное наследство подобранному на улице коту

В итальянском городе Порденоне женщина оставила коту по кличке Джерри 30 тысяч евро в наследство.

Женщина считала питомца важнейшим существом в жизни и пожелала, чтобы члены ее семьи в случае болезни животные не жалели денег для его лечения, при необходимости продавая антиквариат и ювелирные украшения, сообщает УНН со ссылкой на La Stampa

«Кот Джерри был ее любимцем. Больше, чем сын. Остается только уважать ее пожелания», — заявила дочь хозяйки кота.

Кот раньше был бездомным — итальянка подобрала его на улице несколько лет назад. Сейчас Джерри начал пользоваться своим наследством: дважды в день ест креветки и спит на четырех разных кроватях, в зависимости от настроения.

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