В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ
Поздним вечером в пятницу, 19 января, в международный аэропорт «Одесса» принял, в срочном порядке, внеплановый борт. Пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), который совершал рейс из Киева в Херсон и должен был прибыть туда в 21.45, не смог приземлится в аэропорту места назначения.
Минут сорок лайнер кружил над окрестностями Херсона, но и дело пытаясь осуществить посадку, но безрезультатно. Тогда было принято решение направить борт в ближайший аэропорт.
В комментарии изданию НикВести один из пассажиров рейса PS45 рассказал, что проблему с посадкой самолета в Херсоне сначала объяснили тем, что там якобы туман. Однако, по прибытию в Одессу было озвучено, что в Херсоне самолет не мог выпустить одно шасси.
Тем не менее, в Одессе все прошло благополучно: в 23.01 борт с 50 пассажирами приземлился.
В самом аэропорту данную нештатную ситуацию пока не комментируют.
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