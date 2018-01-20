В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ

Поздним вечером в пятницу, 19 января, в международный аэропорт «Одесса» принял, в срочном порядке, внеплановый борт. Пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), который совершал рейс из Киева в Херсон и должен был прибыть туда в 21.45, не смог приземлится в аэропорту места назначения.

Минут сорок лайнер кружил над окрестностями Херсона, но и дело пытаясь осуществить посадку, но безрезультатно. Тогда было принято решение направить борт в ближайший аэропорт.

В комментарии изданию НикВести один из пассажиров рейса PS45 рассказал, что проблему с посадкой самолета в Херсоне сначала объяснили тем, что там якобы туман. Однако, по прибытию в Одессу было озвучено, что в Херсоне самолет не мог выпустить одно шасси.

Тем не менее, в Одессе все прошло благополучно: в 23.01 борт с 50 пассажирами приземлился.

В самом аэропорту данную нештатную ситуацию пока не комментируют.