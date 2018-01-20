﻿

USD 28.84
RSS
В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ

В Одесском аэропорту совершил аварийную посадку самолет МАУ

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

20.01.2018 12:28 208

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Поздним вечером в пятницу, 19 января, в международный аэропорт «Одесса» принял, в срочном порядке, внеплановый борт. Пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), который совершал рейс из Киева в Херсон и должен был прибыть туда в 21.45, не смог приземлится в аэропорту места назначения.

Минут сорок лайнер кружил над окрестностями Херсона, но и дело пытаясь осуществить посадку, но безрезультатно. Тогда было принято решение направить борт в ближайший аэропорт.

В комментарии изданию НикВести один из пассажиров рейса PS45 рассказал, что проблему с посадкой самолета в Херсоне сначала объяснили тем, что там якобы туман. Однако, по прибытию в Одессу было озвучено, что в Херсоне самолет не мог выпустить одно шасси.

Тем не менее, в Одессе все прошло благополучно: в 23.01 борт с 50 пассажирами приземлился.

В самом аэропорту данную нештатную ситуацию пока не комментируют.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии