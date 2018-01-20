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Украина ждет освобождения из плена нескольких военных

Украина ждет освобождения из плена нескольких военных

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 20:21 78

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Украина ждет освобождения из плена еще несколько военных.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с митрополитом УПЦ Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко.

Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

«Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России», — сказал он.

При этом президент отметил, что «Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой».

Напомним, ранее 27 декабря состоялось освобождение заложников, удерживаемых террористическими «Л/ДНР». Из плена на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 украинских гражданина. 11 января освобожденных заложников пригласили на экскурсию в парламент.

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