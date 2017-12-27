Мы не обменивали граждан России – замгенпрокурора

Сегодня, 27 декабря, обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР» прошел по формуле «73/233», а не анонсированной ранее «74/306». Об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Анжела Стрижевская.

«Из тех, кого мы забрали с неподконтрольных территорий, одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию. Сказала, что у нее прокураинская позиция, но семья в Донецке. Поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ОРДЛО уже во время непосредственного обмена», — отметила она.

Стрижевская подчеркнула, что украинская сторона в процессе обмена соблюдала международные нормы и действовала в соответствии с «минскими договоренностями».

«Что важно: мы не обменивали граждан Российской Федерации и граждан других стран», — сказала она.

Кстати, буквально в последний момент отказался ехать в ОРДЛО мер Торецка Владимир Слепцов. Его арестовали по подозрению в сепаратизме и включили в обменные списки. Однако, как сообщает «Громадское», он в последний момент передумал и спрятался в автобусе с украинскими журналистами.

Слепцов руководил Торецком до августа 2016 года, когда ему сообщили о подозрении в сепаратизме и арестовали. По данным прокуратуры, в апреле 2014 года он провел заседание горсовета и внес в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума. В этой сессии, помимо мэра и депутатов, участвовали боевики так называемой «ДНР», которые сняли и вынесли из зала флаг Украины.

По его делу еще не вынесен приговор, однако 14 декабря Славянский горрайонный суд освободил Слепцова из-под стражи для проведения обмена. Бывший городской голова Торецка будет отбывать наказание в Украине.