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Испанский голкипр в день своего юбилея забил гол ударом с 65 метров (видео)

Испанский голкипер в день своего юбилея забил гол ударом с 65 метров (видео)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

21.01.2018 12:05 410

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Голкипер испанского «Луго» Хуан Карлос забил мяч со своей половины поля. По иронии судьбы, вратарь отличился точным ударом примерно с 65 (!) метров в матче 23-го тура второго испанского дивизиона против хихонского «Спортинга» в день своего 30-летия. Гол одноклубника украинского защитника Василия Кравца, который отыграл все 90 минут, стал последним во встрече и закрепил победу «Луго» -- 3:1 (команда бывшего игрока «Карпат» занимает в турнирной таблице четвертое место и претендует на повышение в классе).Отмечу, что на протяжении карьеры Карлос защищал цвета «Райо Вальекано», «Эркулеса», «Кордобы» и «Эльче», но ворота соперников не поражал ни разу.

Кстати, вратари не забивали во втором испанском дивизионе с февраля 2011 года, когда отличился кипер «Депортиво» Даниэль Арансбия, поразивший после углового ворота «Альмерии».

Ранее fakty.ua сообщали, что вратарь киевского «Динамо» перешел в испанский «Депортиво».

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