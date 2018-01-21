При атаке на отель в Кабуле погиб украинец

В результате нападения террористов на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал он.

По его словам, сейчас украинский консул вылетает в Кабул.

Напомним, вечером 20 января три вооруженных боевика ворвались в отель Intercontinental в столице Афганистана. Они открыли огонь и взяли десятки человек в заложники.