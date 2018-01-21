При атаке на отель в Кабуле погиб украинец
В результате нападения террористов на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле погиб гражданин Украины.
Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал он.
По его словам, сейчас украинский консул вылетает в Кабул.
Напомним, вечером 20 января три вооруженных боевика ворвались в отель Intercontinental в столице Афганистана. Они открыли огонь и взяли десятки человек в заложники.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься... ”