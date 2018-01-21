В Кабуле освободили из горящего отеля более 150 заложников

В воскресенье, 21 января, представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш заявил журналистам, что операция по освобождению заложников в Кабуле, завершена.

Вечером 20 января три вооруженных боевика ворвались в отель Intercontinental в столице Афганистана. Они открыли огонь и взяли десятки человек в заложники.

Лишь нескольким сотрудникам гостиницы и постояльцам удалось бежать. Они были так напуганы, что не могли даже точно назвать число нападавших.

Вскоре в отеле начался пожар. Это усложнило силам безопасности задачу по освобождению заложников.

Intercontinental — один из двух отелей в Кабуле, где проживают в основном иностранцы. Кроме того, здесь постоянно проводятся различные пресс-конференции и брифинги на правительственном уровне.

К отелю были стянуты значительные силы военных и полиции. Кроме того, работали пожарные и медики.

Операция продолжалась более 10 часов. В результате были освобождены 153 заложника, в том числе 41 иностранец. Погибли шесть человек, включаю иностранку. Еще шесть получили ранения. Пока не ясно, гражданами каких стран они являются. Все нападавшие ликвидированы.

Как отмечает агентство dpa, официальные представители властей Афганистана зачастую занижают число жертв. В интервью агентству один из очевидцев нападения утверждал, что реальное число погибших «намного выше» по сравнению с официальными данными. Он также указал, что боевики искали в отеле иностранцев и правительственных чиновников.

В июне 2011 года отель уже подвергался атаке террористов. Тогда нападавших было девять человек. Жертвами атаки стали 12 человек.