На Банковой ответили на заявление о встречах Порошенко с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины,
«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил», — сообщили в пресс-службе Порошенко.
Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит встречи и телефонные разговоры со многими лидерами других государств, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.
Напомним, официально последний раз Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”