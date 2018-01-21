На Банковой ответили на заявление о встречах Порошенко с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины,

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит встречи и телефонные разговоры со многими лидерами других государств, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.

Напомним, официально последний раз Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции.