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На Банковой ответили на заявление о встречах Порошенко с Путиным

На Банковой ответили на заявление о встречах Порошенко с Путиным

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 19:35 373

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Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины,

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит встречи и телефонные разговоры со многими лидерами других государств, среди которых и украинский президент Петр Порошенко.

Напомним, официально последний раз Порошенко встречался с Путиным в 2016 году в Берлине на саммите глав «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Германии, Украины и Франции.

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