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Евгения и Джек

Внучка британской королевы Евгения объявила о помолвке с бывшим официантом (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

22.01.2018 12:47 367

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В королевском семействе Великобритании в этом году состоится еще одна свадьба. Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения Йоркская, официально объявила о своей помолвке.

27-летняя Евгения — младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского и Сары Фергюсон (супруги состоят в разводе с 1996 года). В настоящий момент принцесса является восьмой в линии наследования британского трона после своей старшей сестры, Беатрис.

Жених принцессы — ее давний бойфренд, 31-летний Джек Бруксбэнк. Они знакомы уже шесть лет. Сын бухгалтера Джек, начинавший свою карьеру простым официантом и барменом, является сейчас менеджером престижного ночного клуба. Он начал работать сразу после школы и высшего образования не имеет. Предложение возлюбленной Джек сделал во время их поездки в Никарагуа. Свадьба состоится осенью текущего года в Виндзорском замке — там же, где в мае планируется венчание принца Гарри и Меган Маркл.

Ранее американский экстрасенс заявила, что свадьба Гарри и Меган не состоится.

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