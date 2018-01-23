В США окончательно закрыт вопрос "шатдауна"

Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля. Об этом сообщает Fox News.

«За законопроект проголосовали 266 депутатов, против были 150», — сказано в сообщении.

Congress votes to end government shutdown, sending bill to #Trump's desk https://t.co/KQdFlS9jnZ — Fox News (@FoxNews) 22 января 2018 г.

Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.

Напомним, «шатдаун» был вызван тем, что большинство сенаторов от Демократической партии проголосовали против законопроекта о временном финансировании федерального правительства. Главный закон о федеральном бюджете США на 2018 финансовый год до сих пор не принят. Республиканцы и демократы не могут договориться по двум основным вопросам — увеличению расходов на оборону и финансированию правительственных программ по мигрантам. В результате демократы вечером 19 января преподнесли президенту Трампу, по его собственным словам, «маленький подарок к первой годовщине инаугурации». Лишив федеральное правительство временного финансирования, Сенат вынудил все государственные учреждения и организации, за исключением экстренных служб, закрыться, а служащих отправить в неоплачиваемый отпуск. В понедельник утром о принятии временного бюджета договорились в Сенате, теперь свое слово сказали члены Палаты представителей.