В США окончательно закрыт вопрос "шатдауна"
Палата представителей конгресса США проголосовала за продление финансирования правительства до 8 февраля. Об этом сообщает Fox News.
«За законопроект проголосовали 266 депутатов, против были 150», — сказано в сообщении.
Ранее законопроект был принят сенатом, теперь он поступит на подпись президенту Дональду Трампу. После того, как глава Белого дома подпишет документ, трехдневная пауза в работе федерального правительства прекратится. Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп намерен утвердить этот документ сразу после того, как он попадет к нему на стол.
Напомним, «шатдаун» был вызван тем, что большинство сенаторов от Демократической партии проголосовали против законопроекта о временном финансировании федерального правительства. Главный закон о федеральном бюджете США на 2018 финансовый год до сих пор не принят. Республиканцы и демократы не могут договориться по двум основным вопросам — увеличению расходов на оборону и финансированию правительственных программ по мигрантам. В результате демократы вечером 19 января преподнесли президенту Трампу, по его собственным словам, «маленький подарок к первой годовщине инаугурации». Лишив федеральное правительство временного финансирования, Сенат вынудил все государственные учреждения и организации, за исключением экстренных служб, закрыться, а служащих отправить в неоплачиваемый отпуск. В понедельник утром о принятии временного бюджета договорились в Сенате, теперь свое слово сказали члены Палаты представителей.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”