Вместе с выходными в Украину придет оттепель — Укргидрометцентр

Сильные снегопады, наблюдающиеся в ряде регионов Украины, уже с 24 января прекратятся, а с 28 января ожидается потепление. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Куйбида в интервью Громадське радіо.

«Достаточно сильные снегопады, которые сейчас наблюдаются на территории восточных областей Украины, частично южных областей, в течение этого дня ослабнут и завтра уже прекратятся. Таким образом, на всей территории Украины установится зимний режим с температурой воздуха от 10 до 15 градусов ниже нуля, в южных областях даже может быть 15−18 градусов мороза. Несколько теплее будет на крайнем юге и Закарпатье. Потепление начнется с 28 января», — рассказал Куйбида.

Напомним, из-за сложных погодных условий на Донетчине (снегопады, сильный ветер) запрещено движение грузового автотранспорта на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский.