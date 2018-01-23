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Вместе с выходными в Украину придет оттепель — Укргидрометцентр

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 12:08 391

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Сильные снегопады, наблюдающиеся в ряде регионов Украины, уже с 24 января прекратятся, а с 28 января ожидается потепление. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Куйбида в интервью Громадське радіо.

«Достаточно сильные снегопады, которые сейчас наблюдаются на территории восточных областей Украины, частично южных областей, в течение этого дня ослабнут и завтра уже прекратятся. Таким образом, на всей территории Украины установится зимний режим с температурой воздуха от 10 до 15 градусов ниже нуля, в южных областях даже может быть 15−18 градусов мороза. Несколько теплее будет на крайнем юге и Закарпатье. Потепление начнется с 28 января», — рассказал Куйбида.

Напомним, из-за сложных погодных условий на Донетчине (снегопады, сильный ветер) запрещено движение грузового автотранспорта на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

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